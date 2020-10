L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "Chiesa chiama la Juve"

"Chiesa chiama la Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina sui bianconeri di Tuttosport questa mattina. Federico pronto a lasciare la Fiorentina dopo il ko di ieri sera per 1-2 contro la Sampdoria. Congedo con la fascia di capitano, ma la Fiesole non ha fatto sconti: "Non puoi mettere la fascia dedicata a Davide". Ne ha dovuta indossare una diversa ed ha preso anche un palo a 10 secondi dalla fine.

Torino - C'è spazio per i granata nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Ramirez, il Toro c'è". Ferrero lo saluta dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Vuole Giampaolo". Oggi vertice con i blucerchiati: in ballo anche il futuro di Bonazzoli.

Milan - Anche i rossoneri riescono a trovare uno spazio nel taglio alto della prima pagina del giornale in edicola questa mattina. Questo il titolo che è stato scelto: "EuroMilan, ecco Dalot". Accordo per il terzino del Manchester United. Intanto Ibrahimovic compie 39 anni: "Io, belva indomabile".

Napoli - "Azzurri con il fiato sospeso". Questo il titolo che il quotidiano dedica nella parte centrale della prima pagina di quest'oggi alla squadra di Gattuso. Zielinski positivo, oggi i risultati dei nuovi tamponi: sono decisivi per sapere se sarà possibile giocare contro la Juventus a Torino domani sera.