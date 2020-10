L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "Così Pirlo cambia la Juve"

vedi letture

"Così Pirlo cambia la Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. Sette partite in 23 giorni, ma il tecnico ha già studiato due squadre per affrontare questo primo ciclo di fuoco. Procede la conversione di Bernardeschi nel ruolo alla Zambrotta: 3-4-1-2 il modulo che verrà utilizzato, Cristiano Ronaldo fulcro dell'attacco bianconero.

Italia - C'è spazio per gli azzurri nel taglio laterale della prima pagina in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Va bene così sul campo di patate". La Nazionale fa 0-0 a Danzica contro la Polonia, ma mantiene il primo posto. Contro l'Olanda per restare in vetta basterà dunque non perdere.

Nazionali - "Mbappé-Ronaldo finisce pari: 0-0". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio laterale della prima pagina di oggi. Francia e Portogallo non si fanno male e la gara si conclude senza gol. I due fenomeni di due generazioni completamente differenti rimangono a secco contrariamente a quanto sono abituati a fare.

Torino - Anche i granata trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del giornale in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Scambio Izzo-Vecino. A gennaio si può". L'ex Fiorentina è ormai fuori dal progetto di Conte vista anche l'esclusione dalla lista Champions, mentre il difensore piace all'ex tecnico della Juventus.

Derby di Milano - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina nell'edizione odierna per i nerazzurri ed i rossoneri con questo titolo: "Young positivo, Ibra scatenato". Lo svedese rientra dopo il Covid e sembra già in grande forma, mentre Conte perde un altra pedina fondamentale: l'inglese ha contratto il virus.