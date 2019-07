L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "De Ligt-Chiesa, ecco la Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"De Ligt-Chiesa, ecco la Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sui bianconeri. Trattativa serrata con l'Ajax per il difensore olandese: la svolta è attesa nelle prossime ore. L'attaccante viola si confronterà con Commisso, ma ha in testa solo la Juventus e chiederà il via libera. Infine Ramsey e Douglas Costa non prenderanno parte alla tournée in Asia, ma rimarranno a Torino per allenarsi.

EuroToro - Il giornale dedica nel taglio alto della sua prima pagina uno spazio ai granata con questo titolo: "Il Gallo canta cinque volte, Iago scatenato". 18 gol nell'amichevole contro la Bormiese di cui 5 li ha messi a segno Belotti. Lo spagnolo: "Sarò degno del 10". Nel frattempo il Debrecen spazza via 3-0 il Kukesi nell'andata del preliminare di Europa League.

EuroDea - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina trova spazio l'Atalanta con il titolo seguente: "In Champions meriti San Siro: il Milan dice sì". Nel giorno del raduno - si legge - la notizia più attesa. Gasperini carica i tifosi già entusiasti: "Abbiamo una grande voglia".

Mercato Inter - "Barella, è fatta: oggi le visite". Questo il titolo che viene dedicato ai nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport. Il centrocampista proveniente dal Cagliari verrà pagato 45 milioni più bonus, mentre il Manchester United fa sapere di volerne 85 per cedere Lukaku. Intanto Claudia Nainggolan, moglie del centrocampista, annuncia di essere in lotta contro un tumore.

Mercato Milan - Sempre nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano viene lasciato uno spazio per i rossoneri con il titolo seguente: "C'è Pezzella con Veretout". Incontro con la Fiorentina con il Diavolo che prova a piazzare il doppio colpo: il centrocampista francese intanto a Moena continua a vivere una situazione da separato in casa dopo aver chiesto la cessione.