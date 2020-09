L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "Dybala-Suarez solo Juve!"

"Dybala-Suarez solo Juve!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sui bianconeri. Contatti con l'agente dell'argentino in vista della firma sul rinnovo di contratto fino al 2025: respinte le proposte dall'estero. Cresce - si legge - la fiducia per il passaporto dell'uruguaiano.

Nazionale - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla squadra di Mancini con il titolo seguente: "Super Barella. Italia, sei bella!". Spettacolo e splendida vittoria in Olanda (1-0), firmata dal centrocampista dell'Inter. Ansia per Zaniolo: si teme un grave infortunio al ginocchio. Azzurri primi nel girone di Nations League grazie al successo della Polonia sulla Bosnia.

Torino - C'è spazio per i granata nel taglio laterale della prima pagina quest'oggi con il titolo seguente: "Torreira-Pereyra ne vale la pena". La squadra di Giampaolo prova ad intensificare i contatti per cercare di portare l'uruguaiano in Piemonte. L'altro ex Juventus potrebbe far ritorno in Italia.

Atalanta - "E' tornato Ilicic: cori e striscioni". Questo il titolo che il giornale utilizza nel taglio laterale della prima pagina stamattina. Bergamo sorride e riabbraccia, seppur virtualmente, uno dei suoi campioni che proveranno l'ennesima impresa l'anno prossimo.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "E' la settimana di Vidal e Darmian". Conte aspetta i suoi rinforzi con il cileno che è vicino a liberarsi dal Barcellona, mentre per l'esterno del Parma ci sono tutte le condizioni affinché l'esito della trattativa sia positivo.