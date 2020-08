L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "È già una Juve Pirlotecnica!"

"È già una Juve Pirlotecnica!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sui bianconeri. Visione di gioco, carisma e stile all'altezza della storia del club: il nuovo tecnico esalta molti fan della Vecchia Signora anche se c'è chi teme che non sia pronto per una missione così importante.

Atalanta - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per i bergamaschi questa mattina con il titolo seguente: "Vai, sei l'Italia!". Questa sera alle 21:00 a Lisbona i nerazzurri sfideranno il Paris Saint-Germain. Gasperini: "Noi l'unico tricolore in Champions League. Contro il PSG siamo come la Nazionale".

Inter - Anche i nerazzurri nella prima pagina del giornale di questa mattina si sono ritagliati uno spazio nel taglio laterale con questo titolo: "È Conte ma sembra Mourinho". A dieci anni di distanza il club torna a disputare una semifinale europea. Sfiderà lo Shakhtar che ha battuto 4-1 il Basilea.

Torino - "Caccia al regista: spunta Badelj". Questo il titolo che il quotidiano nell'edizione odierna dedica ai granata nel taglio laterale della prima pagina. Il centrocampista croato della Fiorentina probabilmente non vestirà la maglia viola il prossimo anno ed ecco che Giampaolo ci pensa per rinforzare un reparto che ha bisogno di innesti.

Genoa - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoblù nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Magnate marocchino tratta con Preziosi". L'attuale presidente ha dichiarato di voler cedere, ma finora le offerte non lo hanno soddisfatto. Il tempo dirà se questa sarà quella giusta oppure no.