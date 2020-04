L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "Juve, c'è un Pjanic per Arthur"

vedi letture

"Juve, c'è un Pjanic per Arthur". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina sui bianconeri. Via libera del Barcellona alla cessione del centrocampista brasiliano: si va verso lo scambio con il bosniaco. Occhio - si legge - al Paris Saint Germain, che offre Paredes e prova ad inserirsi.

Covid-19 - Spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina alle parole di Paolo Barelli, numero 1 della Federnuoto: "Lo sport è alla carità e il 18 non si riapre". Poi prosegue: "Non è vero che fra 19 giorni ci sarà il via libera ai centri sportivi, nel decreto Conte non c'è scritto".

Calcio - "La Francia dice stop, la Germania riparte". Questo il titolo nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina sul futuro del mondo del pallone. La stagione 2019/2020 è ad un bivio anche negli altri paesi d'Europa e così la Ligue 1 è conclusa mentre la Bundesliga riprende. La FIFA: "Ammonito chi sputa".

Torino - C'è spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Il mercato lo decide Raiola". Nel mirino del club di Cairo c'è Bonaventura, in scadenza con il Milan e profilo interessante per il centrocampo: ci sarà però da trattare con uno dei re del calciomercato.

Inter - Tiene sempre banco la questione relativa al mercato in casa nerazzurra e così questo è il titolo nel taglio laterale della prima pagina del giornale: "Lautaro, la palla passa a Conte". Il tecnico sarà decisivo per il futuro dell'argentino che è tentato dal Barcellona, ma che al tempo stesso sa che a Milano lo aspetta un grande futuro davanti a sé.