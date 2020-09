L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "Juve, Dzeko rimonta"

vedi letture

"Juve, Dzeko rimonta". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sui bianconeri. Si riapre - si legge - la strada che può portare Milik alla Roma e dare il via libera al bosniaco in bianconero. Intanto in Spagna parlano di imminente rescissione del contratto tra il Barcellona e Suarez, in attesa del passaporto italiano.

Torino - C'è spazio per i granata nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Krunic, si riparte". Si complica l'affare Pereyra: Vagnati riparla con il Milan per il bosniaco che piace anche al Friburgo. Nuovi contatti con la Sampdoria per Gaston Ramirez e con il Cagliari, Joao Pedro.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Lautaro: Barça in pressing". Non è finita per quanto riguarda il classe '97 con i blaugrana che decideranno in completa autonomia. Gli agenti del giocatore oggi erano in Italia.

Milan - "Test Brescia. Tonali: "Eccomi!". Questo il titolo che il quotidiano in edicola questa mattina dedica nel taglio laterale della prima pagina ai rossoneri. I suoi compagni scenderanno in campo alle 17 contro l'ex squadra del gioiello classe 2000 che ha segnato il percorso di crescita della sua carriera.

Premier League e Liga - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per gli altri campionati d'Europa con il titolo seguente: "Via allo show". All'esordio oggi ci sarà Liverpool-Leeds, mentre per Messi sarà probabilmente l'ultima stagione con la maglia blaugrana.