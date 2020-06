L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "Juve, sì! Era ora"

"Juve, sì! Era ora". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in prima pagina questa mattina. Riscatto bianconero a Bologna: Cristiano Ronaldo su rigore e Dybala con un grande gol stendono i rossoblù e sigillano il primo posto. De Sciglio - si legge - va ko, mentre Danilo viene espulso.

Serie A - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina per il nostro campionato con l'anticipo del Franchi: "Il Brescia ci crede. Viola, che brividi!". La squadra di Lopez pareggia 1-1 a Firenze: apre Donnarumma su calcio di rigore, pareggia Pezzella di testa su calcio d'angolo. Espulso nel finale Caceres.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina con le parole di Moreno Longo: "Voglio un Toro con più ferocia". In vista della gara fondamentale contro l'Udinese in ottica salvezza, l'ex tecnico del Frosinone carica la squadra alla ricerca della vittoria.

Milan - "Dedicato a Prati". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio laterale della prima pagina di stamani. L'ex rossonero è morto a 73 anni e, nel giorno in cui è venuto a mancare, la squadra di Pioli passeggia 4-1 sul campo del Lecce e trova 3 punti importantissimi per la sua classifica.