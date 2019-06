L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "La scelta di De Ligt"

© foto di Alessio Del Lungo

"La scelta di De Ligt". Questo il titolo di apertura che Tuttosport dedica alla Juventus e all'attuale difensore dell'Ajax. Il trionfo nel Golden Boy di Tuttosport, le sue parole in esclusiva al quotidiano, il piano di Raiola e la pazienza di Paratici e Nedved: così i bianconeri sono arrivati ad un passo dall'olandese. Nel frattempo lo stesso Paratici è a Londra per cedere Cancelo.

Mercato Torino - Il giornale in edicola questa mattina dedica in taglio laterale uno spazio ai granata con il titolo seguente: "Izzo: lui non si tocca". Cairo incontra l'agente del difensore: nessuna cessione, sì al prolungamento del contratto, con aumento dello stipendio.

Mondiale femminile - Nel taglio basso della prima pagina del quotidiano viene lasciato uno spazio per le ragazze dell'Italia impegnate quest'oggi alle 18.00 contro la Cina negli ottavi di finale del Mondiale. Questo il titolo adottato: "Forza Azzurre fateci sognare!".

Under 21 - Sempre nel taglio basso della prima pagina di Tuttosport c'è spazio anche per la Nazionale allenata da Gigi Di Biagio con il titolo seguente: "Eliminati dal biscotto". La Francia pareggia 0-0 con la Romania e le due squadre avanzano entrambe nella competizione con l'Italia che sorprendentemente è già eliminata.

Mercato Inter - "Idea Nainggolan per Vidal". Questo il titolo con il quale i nerazzurri trovano spazio nel taglio basso del quotidiano. Importanti aggiornamenti anche sul fronte Barella dove tutto procede per il meglio e la trattativa risulta essere ben avviata.

Mercato Lazio - Il taglio basso del giornale in edicola questa mattina accoglie anche i biancocelesti con il seguente titolo: "Milinkovic al PSG per 80 milioni". Tutto fa pensare ad una chiusura dell'affare nei prossimi giorni con il centrocampista della Lazio che si trasferirà nella capitale francese e giocherà quindi in Ligue 1.