L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "Millennio Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"Millennio Juve". Questo il titolo di apertura di Tuttosport questa mattina in edicola sui bianconeri. La strategia della squadra di Sarri è rastrellare i giovani migliori con l'obiettivo di prolungare il ciclo di vittorie. Paratici ha in testa una squadra stellare Under 30. Oggi il raduno: 33 convocati, Ronaldo si aggrega sabato.

Euforia Toro - Il quotidiano in edicola quest'oggi dedica nel taglio alto della sua prima pagina uno spazio alla squadra di Mazzarri con il titolo seguente: "Eurodebutto ad Alessandria ma solo per 3.700". L'UEFA dà l'ok però con una capienza ridotta. La vendita dei biglietti sarà online. Richieste almeno 6 volte superiori.

Atalanta d'Europa - Nel taglio alto della prima pagina di Tuttosport c'è spazio anche per i nerazzurri guidati da Gasperini con il seguente titolo: "In Champions a San Siro: Milan, un sì decisivo". Inter e sindaco - si legge - sono favorevoli. Entro venerdì la risposta rossonera: la spinta di Boban per non irritare l'UEFA.

Calcio femminile - Nel taglio basso della prima pagina del giornale in edicola questa mattina c'è spazio anche per il calcio delle donne con il titolo: "Che boom!". Dati positivi con il +39,3% in 10 anni di tesserate e con l'ex difensore della Fiorentina Elena Linari che esulta: "Così oggi sono una ragazza mondiale".

Mercato Inter - "Oggi in missione per il colpo Lukaku". Così il giornale in edicola questa mattina dedica spazio ai nerazzurri nel taglio basso della sua prima pagina. Altre carrellate di notizie di mercato con i botti della Sampdoria, Murillo e Rigoni, del Parma, Hernani e Karamoh, del Genoa, Hurtado, ed infine del Sassuolo, Toliah e Traorè.