© foto di Alessio Del Lungo

"Neymar-Juve la vera storia". Questo il titolo di apertura che utilizza Tuttosport in edicola questa mattina sui bianconeri. Paratici - si legge - ha sempre smentito le voci sul possibile arrivo del brasiliano per formare una coppia da sogno con CR7. Ma la BBC rilancia l'indiscrezione: la Juventus avrebbe offerto Dybala più 100 milioni ricevendo il no del Paris Saint Germain. Vediamo quale potrebbe essere il prossimo colpo clamoroso dei campioni d'Italia.

Nazionale - Nel taglio alto del quotidiano di questa mattina viene dedicato spazio alla squadra di Roberto Mancini con questo titolo: "Belotti sei l'Italia!". Due gol più uno regolare annullato contro l'Armenia, battuta 3-1 nelle qualificazioni europee. Gli azzurri proseguono il proprio cammino a punteggio pieno.

Torino - C'è spazio anche per i granata nella prima pagina del giornale di questa mattina con il titolo seguente: "Nkoulou devi fare la pace". L'appello al difensore che sta vivendo un periodo particolare nella squadra che lo vede protagonista dal 2017. Il mercato è finito e la sua permanenza lo obbliga a chiarire con la società.

Cafu - Nel taglio basso del quotidiano in edicola questa mattina c'è spazio anche per il dramma successo all'ex terzino del Milan con questo titolo: "Figlio stroncato da un infarto mentre giocava a calcio". Muore Danilo Cafu, aveva solamente 30 anni.