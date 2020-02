vedi letture

L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "Non è Juve!"

"Non è Juve!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sui bianconeri. Disastrosa prova della squadra di Sarri, mai in partita fino a 15' dalla fine: Ronaldo e Dybala reclamano due rigori, ma il Lione, vittorioso 1-0 grazie a Tousart, ha dominato. Tifosi furibondi con il tecnico che adesso è sotto accusa. Bonucci durissimo: "Abbiamo sbagliato".

Champions League - Spazio anche per l'altra gara del mercoledì sera nel giornale con un titolo immediatamente sotto quello di apertura in prima pagina: "Il Manchester City ribalta il Real al Bernabeu: Pep gode con Jesus e De Bruyne (1-2)". La squadra di Zidane, illusa dal vantaggio di Isco, perde anche Sergio Ramos in vista del ritorno a causa dell'espulsione rimediata dallo spagnolo.

Torino - I granata trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Rilancio". Strategia a tutto campo - si legge - per il direttore sportivo, Massimo Bava: la società crede nelle scuole e nella squadra femminile.

Milan - "Arriva il sì di Zaracho". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio basso della sua prima pagina questa mattina ai rossoneri. Il centrocampista del Racing sembrerebbe aver accettato il trasferimento a Milano nella prossima sessione di calciomercato: accordo con l'argentino.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Smaschera il Ludogorets!". La squadra di Conte a porte chiuse alle ore 21:00 affronterà i bulgari che all'andata sono stati sconfitti 2-0 e che si sono presentati con mascherine e guanti anticontagio.

Roma - C'è spazio anche per i giallorossi nel taglio basso della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Tra Gent e Friedkin". La squadra di Fonseca attende novità in società e si prepara ad affrontare i belgi nel ritorno dei sedicesimi di Europa League dopo la vittoria per 1-0 dell'Olimpico.

Juventus-Inter - Tema molto d'attualità quello del big match scudetto in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Il giornale gli dedica così uno spazio nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "3 possibilità: forse c'è il sì ai tifosi". Altra soluzione alternativa studiata per il derby d'Italia: lunedì a porte aperte.

Coronavirus - "Valencia: atalantini a casa. In Serie B 4 partite a porte chiuse". Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina del giornale questa mattina con le ultime novità calcistiche a seguito della diffusione del virus che sta coinvolgendo sempre più persone.