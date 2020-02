L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "Polveriera Juve"

"Polveriera Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. La deludente prestazione di Lione in Champions League ha fatto infuriare la società e ha messo in evidenza le perplessità della squadra, Ronaldo e Bonucci in testa. Sarri ha individuato i difetti più gravi, ma ora deve fare in fretta a correggerli.

Juventus-Inter - Spazio anche al big match scudetto di domenica sera nel taglio alto del quotidiano con il titolo seguente: "Stadium chiuso!". La Lega: "La gara sarà senza pubblico". Conte torna dunque a Torino, ma i tifosi bianconeri non saranno ad accoglierlo.

Europa League - Serata di verdetti quella di giovedì sera dove hanno giocato e si sono qualificate anche le due squadre italiane. Questo il titolo che il giornale utilizza nel taglio laterale della sua prima pagina: "Lukaku, che gollonzo. Kluivert salvaRoma". 2-1 al Ludogorets per i nerazzurri, 1-1 giallorosso con il Gent. Alle 13 il sorteggio degli ottavi.

Torino - "Belotti con Sirigu: è assalto Napoli". Il quotidiano dedica nel taglio laterale della sua prima pagina uno spazio ai granata che si preparano domani sera ad affrontare gli azzurri al San Paolo. Il bomber e il portiere obiettivi di De Laurentiis, che intanto propone il rinnovo al suo tecnico Gattuso.