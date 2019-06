L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "Sarri veste Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"Sarri veste Juve". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in prima pagina sulla trattativa tra i bianconeri ed il tecnico del Chelsea che, in un'intervista a Vanity Fair rivela: "Se me lo chiedono, posso togliere la tuta. Il richiamo dell'Italia è forte. I tifosi napoletani sanno l'amore che provo per loro, ma la professione può portare ad altri percorsi, non si resta fedeli ad una moglie da cui hai divorziato". Nel frattempo ecco le due carte per riportare Pogba a Torino.

Mercato Torino - Nel taglio alto del quotidiano in edicola questa mattina viene dedicato uno spazio anche ai granata con il titolo: "Mario Rui + Verdi. Toro-Napoli per 2". Oltre al terzino dunque nel mirino di Cairo finisce anche il fantasista ex Bologna.

Cessione Fiorentina - "Viola a Commisso per 170 milioni". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio alto della sua prima pagina al club gigliato ed al passaggio di proprietà dai Della Valle, che lasciano dopo 17 anni di gestione, a Rocco Commisso, imprenditore italo-americano presidente dei New York Cosmos.

Valzer panchine - Nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina viene dedicato uno spazio al futuro degli allenatori di Roma, Milan, Sampdoria e Shakhtar Donetsk con le parole di Ferrero: "Rossoneri volete Giampaolo? Allora chiamatemi". Intanto Fonseca ai giallorossi si farà.