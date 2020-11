L'apertura di Tuttosport sui bianconeri: "Sorridi, Juve"

"Sorridi, Juve" è il titolo d'apertura di Tuttosport in edicola quest'oggi. Spazio alla vittoria della Juventus in Champions League. Travolto il Ferencvaros con il punteggio di 4-1 con uno strepitoso Morata (6 gol in 7 partite), poi la prima firma di Dybala e un autogol sempre su tiro della Joya. Ronaldo stavolta si veste da uomo assist. Bianconeri alla 100ª vittoria in Champions League: ottavi a un passo. "Lazio, Caicedo micidiale". Ancora l'attaccante ecuadoriano decisivo. In casa dello Zenit la Lazio fa 1-1.

Serie A - "Finalmente Toro!". Nel taglio alto spazio alla vittoria del Torino in casa del Genoa, nel recupero della 3ª giornata di Serie A. Il 2-1 al Genoa conferma i progressi. Lukic decisivo, Belotti eroico. Prima vittoria per Marco Giampaolo.

Europa League - "Milan, occhio al Lille ma Ibra c'è". Match ball qualificazione per i rossoneri. Pioli fa turnover ma non rinuncia allo svedese. In campo anche Napoli e Roma alle 18.55: "Napoli e Roma, vietato sbagliare". Gattuso contro il Rijeka ultimo, Fonseca si gioca il primato con il Cluj.