L'apertura di Tuttosport sui granata: "Rapsodia Toro"

© foto di Alessio Del Lungo

"Rapsodia Toro". Questo il titolo di apertura utilizzato da Tuttosport, in edicola questa mattina, sui granata. In Ungheria altro show contro il Debrecen che perde 4-1, ma si consola con la gioia immensa per Millico, a segno dopo Zaza, Izzo e Belotti. Nel terzo turno dei preliminari di Europa League il Torino sfiderà lo Shakhtyor.

Mercato Juventus - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano di stamani si tratta l'argomento terzino destro con il titolo seguente: "Via Cancelo, c'è Danilo". Accordo vicino per lo scambio con il Manchester City: il portoghese alla corte di Guardiola, mentre il brasiliano ricomporrà con Alex Sandro la coppia dei tempi del Porto. Alla Juventus andrà un conguaglio superiore ai 30 milioni. Dybala invece continua il suo dilemma.

Mercato Inter - Tuttosport, in edicola questa mattina, nel taglio laterale della sua prima pagina tratta di Nainggolan con il titolo seguente: "Il Ninja ha deciso: torna a Cagliari". Affare sfumato per alcuni piccoli dettagli tra i viola ed il belga legati a ragioni extra campo che vanno necessariamente comprese e rispettate. I sardi ora aspettano Nandez.

Mercato Milan - "Ecco Leao". Questo il titolo utilizzato nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano Tuttosport. I rossoneri adesso proveranno l'assalto a Correa dell'Atletico Madrid, ma quest'anno, per poter competere ad alti livelli, servirà il miglior Piatek vista l'apparente scarsa vena realizzativa dei suoi compagni.