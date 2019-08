L'apertura di Tuttosport sui granata: "Torissimo!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Torissimo!". Questo il titolo di apertura che Tuttosport in edicola questa mattina utilizza sui granata. Spettacolo e gol, schiantati i bielorussi dello Shakhtyor: 5-0, doppietta di Belotti, reti di Izzo, De Silvestri e Bonifazi. Liquidata la pratica qualificazione, Mazzarri può affrontare senza patemi il match di ritorno del 15 agosto: nel turno decisivo per accedere ai gironi di Europa League, il Torino affronterà il Wolverhampton, vittorioso 4-0 in trasferta.

Mercato - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano di questa mattina c'è spazio per i movimenti ipotetici delle punte in questa estate piena di colpi a sorpresa. Il titolo è il seguente: "Icardi-Juve, Dybala-PSG, Neymar-Real". Stop al mercato inglese, Paratici non riesce a concludere gli affari imbastiti nei giorni scorsi, ma restano più di tre settimane per definire entrate e uscite. E anche per Pogba - si legge - non finisce qui.

Inter - Nel taglio basso del giornale di stamani trova spazio anche la squadra nerazzurra con l'effetto Lukaku che sta coinvolgendo tutti. Il titolo che il giornale ha scelto per riassumere le parole dei tifosi è questo: "Con Romelu è una squadra da scudetto". A Milano è caos totale: tutti pazzi per il bomber belga ex Manchester United.