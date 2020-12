L'apertura di Tuttosport sui nerazzurri: "Lukaku sì: vai Inter!"

vedi letture

"Lukaku sì: vai Inter!" scrive in apertura Tuttosport parlando della vittoria dell'Inter di Antonio Conte in casa del Borussia Mönchengladbach per 3-2. Prova di forza in Germania da parte dei nerazzurri: battuti i tedeschi con il gol di Darmian e la doppietta del bomber belga. Real ko con lo Shakhtar: per la qualificazione si decide tutto all'ultima giornata. "E' Romero il salvatore della Dea": 1-1 per la squadra di Gasp contro il Midtjylland.

La Juve - "'Do fastidio": nel taglio alto spazio alle parole di Andrea Pirlo alla vigilia di Juventus-Dinamo Kiev. Il tecnico risponde alle critiche: "Quando non vinci ci sono problemi ma io so cosa fare". Due giornate di squalifica a Morata, Chiellini nuovamente ko. Stasera in campo anche la Lazio a Dortmund. E sabato il derby: "Giampaolo si gioca tutto".

Casa Milan - "Che Maldini: i suoi colpi valgono 100 milioni in più". Il quotidiano esalta il lavoro del dirigente rossonero: squadra rinforzata e valore aumentato.