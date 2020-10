L'apertura di Tuttosport sul calcio: "Il Covid nel pallone"

"Il Covid nel pallone". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. De Luca sborcca contro la Juve e Agnelli. Intanto in Campania 769 positivi in un giorno e ospedali in difficoltà. Ibra: "Guarito! Ora datemi il derby. La quarantena è finita". Il Milan riabbraccia uno scatenato Zlatan. Nell'Under 21 altri 3 contagi e niente match in Islanda. Plizzari, Gabbia e un membro dello staff positivi: partita rinviata. Inter, anche Radu è positivo: è il quinto. Cinque nerazzurri e due rossoneri. L'ombra di un altro Juve-Napoli.

Amer Gojak - Spazio anche per il nuovo centrocampista granata nel taglio basso della prima pagina di questa mattina con il titolo seguente: "Al Toro per miracolo, che paura le visite!". I retroscena svelati da Bjelanovic, ex giocatore dei piemontesi e ds in Croazia: "Test finiti in fretta e furia sennò saltava tutto. Amer un duro di qualità".

Marco Verratti - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio al centrocampista del PSG nel taglio basso della prima pagina con le sue parole: "Nazionale al livello della Francia. Grazie, Mancini". Il regista azzurro esalta il lavoro del ct: "Ci ha dato convinzione, entusiasmo, gioco. Non siamo lontani dai Campioni del Mondo".