"Interissima, Brozo-Lukaku!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. I nerazzurri di Antonio Conte hanno portato a casa il derby della Madonnina numero 224 superando 2-0 il Milan di Marco Giampaolo e confermando il primo posto in classifica a punteggio pieno.

La Juve insegue - Alle spalle c'è la Juventus che nell'anticipo delle 18 si è imposta 2-1 sul Verona grazie ai gol di Ramsey e Ronaldo. Questo il titolo in prima pagina del quotidiano: "Il fattore R lancia la Juve".

Torino a Marassi - Impegno in trasferta invece per il Torino che alle 15 se la vedrà a Marassi sul campo della Sampdoria. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina che riprende le parole di Walter Mazzarri in conferenza stampa: "Ora rivoglio il vero Toro".