L'apertura di Tuttosport sul fuoriclasse portoghese: "CR7 ora parlo io!"

"CR7 ora parlo io!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Juve-Milan, finalmente si gioca in Coppa Italia, ritorno delle semifinali: si riparte dall'1-1 di San Siro del 13 febbraio con firma di Ronaldo al 91'. La lunga pausa ha reso Cristiano ancora più affamato: obiettivo Triplete. I compagni: "Mai visto così motivato".

Champions League - Spazio per la competizione per club più importante in Europa nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con questo titolo stamattina: "Fase finale a 8 a Lisbona". L'UEFA ha preso la sua decisione per la conclusione più adatta del prestigioso torneo.

Torino - "Izzo e Nkoulou per il Ninja". Questo il titolo che il giornale utilizza sui granata questa mattina nel taglio basso della prima pagina. Al club piace molto il centrocampista belga quest'anno in prestito al Cagliari, ma mette subito le cose in chiaro con l'Inter e ribadisce l'incedibilità di Belotti.

Atalanta - C'è spazio anche per i bergamaschi nel taglio basso della prima pagina del quotidiano stamattina con il titolo seguente: "Esposito gioiello per Gasp". Il classe 2002 dell'Inter potrebbe non cambiare colori sociali, ma trasferirsi a Bergamo. Anche la Fiorentina sul talento di Zhang.