© foto di Alessio Del Lungo

"2020 boom!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport questa mattina sul mercato che verrà. Il Milan ci prova per Zlatan Ibrahimovic ed adesso è veramente solo una questione di soldi. La Juventus mette nel mirino Federico Chiesa ed Emre Can è l'apripista per avere il viola. L'Inter invece prova a sfruttare Romelu Lukaku per convincere Dries Mertens e Jan Vertonghen a vestirsi di nerazzurro.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio basso della prima pagina di quest'oggi del quotidiano con il titolo seguente: "Mazzarri-Zaza, che lite!". Il retroscena del giornale svela la rottura prima della partita contro l'Inter: a questo punto la cessione del centravanti diventa inevitabile.

Coppa Italia - "Tonfo Sassuolo, SPAL scatenata, Juve, c'è l'Udinese". Questo il titolo in merito al trofeo nazionale nel taglio basso di Tuttosport questa mattina. Neroverdi sconfitti 2-1 dal Perugia, Lecce travolto 5-1 dalla squadra di Semplici, mentre i bianconeri hanno vinto per 4-0 contro il Bologna. La giornata odierna vedrà invece scontrarsi Cagliari e Sampdoria dopo il rocambolesco e pirotecnico 4-3 dell'ultimo turno di campionato.