L'apertura di Tuttosport sul mercato bianconero: "Juve 2020"

"Juve 2020". Si apre così l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola in riferimento al mercato bianconero: "Bianconeri già a lavoro sui parametri zero: Willian in pole dopo la missione londinese di Paratici. Poi un terzino, ma sarà un gennaio caldissimo anche sul fronte delle cessioni eccellenti: da Mandzukic a Emre Can, da Perin a Rugani".

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa - "Tenero acciaio". Spazio in taglio alto all'allenatore del Bologna Mihajlovic che ieri è tornato a parlare davanti ai media dopo aver concluso le cure: "Commozione e forza d'animo. Sono le due grandi impronte lasciate dalla conferenza stampa di Mihajlovic. L'amore per la moglie Arianna e per i figli, i ringraziamenti ai medici, al club e ai tifosi. La voglia di tornare alla normalità e la dura strigliata al Bologna".