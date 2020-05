L'apertura di Tuttosport sul mercato Juve: "C'è Perin per Chiesa"

"C'è Perin per Chiesa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport che parla del mercato della Juventus. I bianconeri sono intenzionati ad acquistare l'attaccante della Fiorentina e fra le contropartite gradite ai viola ci sarebbe il portiere pontino in prestito secco al Genoa di Davide Nicola.

Le parole di Gravina - Lunga intervista ieri del presidente della FIGC Gabriele Gravina a Sky Sport. Il numero uno del calcio ha usato toni forti per raccontare il periodo vissuto. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Gravina a muso duro".

Inter su Tonali - "L'Inter risponde: sorpasso per Tonali". Questo il titolo dedicato alla formazione nerazzurra. L'Inter torna alla carica per il forte centrocampista del Brescia per la prossima stagione. Dopo la cessione di Icardi al PSG, Suning avrebbe il cash da investire per il regista delle Rondinelle.

Il Toro pronto a ripartire - Il Torino si prepara al ritorno in campo. La squadra di Longo si è allenata nello stadio per iniziare a prendee confindenza con l'ambiente delle porte chiuse. Questo il titolo a riguardo del quotidiano: "Prove di campionato al Grande Torino".