L'apertura di Tuttosport sul messaggio della Juventus a Pogba: "12 milioni sono troppi!"

vedi letture

"12 milioni sono troppi!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sulla trattativa tra Paul Pogba e la Juventus. I bianconeri mandano un messaggio al francese ed il Manchester United riapre e alimenta le speranze del centrocampista. Il nodo è l'ingaggio con il Polpo che dovrà accettare - si legge - un taglio drastico.

Marco Tronchetti Provera - L'amministratore delegato del gruppo Pirelli dice la sua sul mercato dell'Inter e trova spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano stamane: "Cavani? Guardate CR7". Opinione favorevole per l'acquisto del Matador per i nerazzurri: "L'età non conta e Ronaldo lo sta dimostrando. Con Werner formerebbe una grande coppia".

Milan - "Ibrahimovic ko, rossoneri in ansia". Questo il titolo che il giornale utilizza nel taglio laterale della prima pagina questa mattina sullo svedese. L'infortunio è serio ed interessa il polpaccio, ma parrebbe escluso il tendine d'Achille: in ogni caso lo stop per l'ex Barcellona non sarà breve.

Torino - C'è spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina questa mattina con il titolo seguente: "Le carte per Joao Pedro". Cairo vuole un attacco a due punte ed un partner fisso per Belotti. Il giocatore del Cagliari piace tantissimo e c'è già stato un contatto con l'agente per preparare l'offerta ai rossoblù.