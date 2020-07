L'apertura di Tuttosport sul portiere bianconero: "Buffon 648!"

"Buffon 648!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sul portiere dei bianconeri. Sabato nel derby, Gigi, 42 anni, diventerà il giocatore con il maggior numero di presenze in A staccando Maldini. Mercato: via Higuain, la Juventus due nuovi centravanti, un big e un giovane. Da Milik a Pinamonti, tutti i nomi.

Serie A - "Tonali, l'asso di Conte. Milan, scossa Ibra". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio alto della prima pagina stamattina. La tv di Suning anticipa l'affare nella locandina di presentazione di Inter-Brescia: finita 6-0! Un autogol al 94' salva i rossoneri contro la SPAL: Zlatan entra nella ripresa e dà la sveglia.

Atalanta-Napoli - C'è spazio anche per la sfida di questa sera nel taglio laterale della prima pagina di stamattina con il titolo seguente: "Dea-Napoli, serata show". In palio la Champions League in una gara che vede i nerazzurri favoriti ed anche meglio messi in classifica.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina questa mattina con il titolo seguente: "L'ira dei tifosi: nuova protesta contro Cairo". Il presidente viene ancora una volta contestato a causa dei risultati della sua squadra che sono senza dubbio insoddisfacenti.

Serie A - "Colpo Samp. Sassuolo show, tracollo viola". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio laterale della prima pagina di oggi ai blucerchiati ed ai neroverdi. Vittoria fondamentale in ottica salvezza per la squadra di Ranieri mentre il Sassuolo condanna la Fiorentina all'ennesimo risultato negativo.