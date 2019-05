"Favolosi". È questo il titolo scelto da Tuttosport per la propria apertura odierna. La squadra di mister Mazzarri, infatti, ha rimontato per ben due volte il Sassuolo per poi vincere la gara per 3-2. Grandissimma prestazione di Belotti che, nonostante il rigore sbagliato, mette a segno una splendida doppietta con tanto di euro gol.

"Chi vivrà vedrà" - In taglio basso, spazio alle parole di Nedved a proposito di mister Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della Juventus, per 2-0, contro la Roma. Il vicepresidente poi aggiunge: "Non c'è bisogno di tante novità, è difficile migliorare questa rosa".