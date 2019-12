© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con la terza vittoria nelle ultime quattro giornate del Torino, titolando: "Striscia la rimonta". I granata superano anche la Fiorentina grazie alle reti di Zaza e Ansaldi. Se manca ancora il bel gioco del corsa stagione, al Torino sembrano essere tornate gambe e voglia di lottare. Classifica che torna a sorridere, anche se la contestazione dei tifosi non si placa.

Terapia d'urto - Taglio alto dedicato alla Juventus ed al suo tecnico Maurizio Sarri, che sta studiando il piano per rilanciare la squadra. I bianconeri sono in ritardo rispetto alla scorsa stagione di ben sette punti, frutto di sei reti in meno e sette subite in più. Il tecnico chiede meno distrazioni e più concretezza sotto porta, ma si professa sereno per il futuro.

Questo è Milan! Ritmo da Europa - Taglio laterale per il Milan che nel posticipo di ieri sera si è imposto per 3 a 2 sul Bologna e sembra aver fatto il salto di qualità richiesto da mister Pioli. Sette punti nelle ultime tre gare, con due vittorie consecutive. E sembra tornato il vero Piatek davanti. Contento mister Pioli: "Questa la via. Ora continuiamo così".