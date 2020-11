L'apertura di Tuttosport sul tridente bianconero: "L'ultima tentazione di Pirlo"

"L'ultima tentazione di Pirlo", titola questa mattina in apertura Tuttosport. Il quotidiano fa riferimento all'idea di un tridente stellare con Morata, Dybala e Ronaldo, che stuzzica la Juve. Il tecnico studia come e quando proporlo. Intanto Immobile, Strakosha e Leiva risultano positivi ai test rapidi, ma non a quelli molecolari. La Lazio: "Contro i bianconeri ci saranno".

Mancini - "Forza ct! Tocca a Evani", titola in taglio alto il quotidiano dopo la positività al Covid di Roberto Mancini. Il suo vice guiderà gli Azzurri contro l'Estonia, per Polonia e Bosnia si vedrà. Anche Dzeko contagiato. Tampone negativo, invece, per Valentino Rossi, che oggi scenderà in pista a Valencia.

Lukaku - In taglio basso c'è spazio per la situazione dell'attaccante nerazzurro: "Lukaku: rabbia Inter contro il Belgio", si legge. Romelu è stato infatti convocato in Nazionale, anche se si sta allenando a parte e resta in dubbio per l'Atalanta.

Belotti - "Gallo, sei grande! Ci hai dato l'esempio", titola il quotidiano sempre in taglio basso. Tuttosport svela un retroscena: dopo la vittoria sul genoa i compagni hanno ringraziato Belotti, convinti che non potesse neppure giocare.

L'anticipo - "Sassuolo, sfuma il sogno primato" è invece il titolo che il quotidiano propone di spalla. Zero a zero nel primo anticipo del settimo turno di Serie A: gli uomini di De Zerbi falliscono il sorpasso sul Milan in vetta alla classifica.