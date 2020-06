L'apertura di Tuttosport sull'affare Pjanic-Barça e Arthur-Juve: "Fatto!"

"Fatto!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in riferimento all'affare tra Juve e Barcellona che vede coinvolti Pjanic e Arthur: "Il brasiliano ha detto sì: 5 anni di contratto a 5 milioni a stagione più bonus, visite mediche imminenti. In porto lo scambio con il bosniaco.

Juventus Women Scudetto! - Spazio in taglio alto sulla notizia di ieri in riferimento al calcio femminile. Ieri durante il Consiglio Federale si è parlato di professionismo e in aggiunta è stato assegnato lo scudetto di quest'anno alla Juvenuts, prima in classifica, considerando che il campionato non riprenderà ed era già stato fermato.