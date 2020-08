L'apertura di Tuttosport sull'allenatore della Juventus: "Sarri out"

"Sarri out". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sulla Juventus. Nonostante uno straordinario Ronaldo, i bianconeri vanno fuori dalla Champions negli ottavi contro il Lione. E' il fallimento di Sarri, che non è riuscito a dare un gioco convincente alla squadra. Dybala entra nella ripresa e si fa di nuovo male.

Torino - C'è spazio per i granata nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Nkoulou può rianere". Il primo rinforzo per il nuovo allenatore, Marco Giampaolo, potrebbe essere la permanenza del difensore camerunese che quest'anno ha alternato buone prestazioni ad altre decisamente insufficienti.

Napoli - "Barça, Ringhio ci crede". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio basso della prima pagina questa mattina agli azzurri. Serve un'impresa al Camp Nou per ribaltare l'1-1 del San Paolo. Recupero lampo per Insigne che sarà titolare, il tecnico è fiducioso ed ottimista pur conoscendo le difficoltà dell'incontro.

Milan - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica nel taglio basso della prima pagina uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Ibra a un passo dal sì". L'attaccante svedese è vicino ad accettare il rinnovo per un altro anno viste le ottime prestazioni dell'ultimo periodo, specialmente dopo il lockdown.