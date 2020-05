L'apertura di Tuttosport sull'asse di mercato tra bianconeri e blaugrana: "Juve in Barça"

"Juve in Barça". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sull'asse di mercato tra bianconeri e blaugrana. Non si parla solo dello scambio fra Pjanic ed Arthur, con il brasiliano più vicino al sì. In ballo anche il futuro di De Sciglio, Rugani, Romero, Semedo e Todibo. Intanto su Tonali si rafforza l'offensiva da parte dell'Inter.

Torino - C'è spazio per i granata nel taglio alto della prima pagina del quotidiano di stamane con il titolo seguente: "Vagnati arriva subito, poi ribaltone". Il direttore sportivo ex SPAL verrà ufficializzato a breve e questo nuovo incarico rappresenta per lui un regalo di compleanno visto che ieri ha compiuto 42 anni. Poi il futuro di Bava ed un nuovo assetto per il settore giovanile.

Milan - Spazio anche per i rossoneri nel taglio alto della prima pagina del giornale con questo titolo: "Maldini, che attacco a Rangnick". L'ex storico capitano ed attuale dirigente rossonero si scaglia contro il possibile futuro allenatore che aveva parlato di un contatto con il Milan: "Prima impari il rispetto". La convivenza tra i due appare impossibile.

Andrea Rinaldi - "Ciao, ragazzo d'oro della Dea". Questo il titolo nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina per l'ex Primavera dell'Atalanta che a 19 anni, purtroppo, non ce l'ha fatto ed è morto all'ospedale di Varese, dov'era ricoverato da venerdì in seguito ad un aneurisma cerebrale.

Serie A - Importanti novità nel taglio laterale della prima pagina del giornale stamane con il titolo seguente: "18 maggio, tutti in campo". Arriva anche l'ok del governo: da lunedì - si legge - maxi ritiro ed allenamenti collettivi. Intanto in Inghilterra il governo autorizza il calcio a ripartire a porte chiuse dall'1 giugno: la Premier League è pronta.