L'apertura di Tuttosport sull'Atalanta: "È Ilicic il genio della Dea"

"È Ilicic il genio della Dea". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sull'Atalanta. Poker al Valencia nella storia! 3-4 il finale, squadra di Gasperini strepitosa anche in Spagna, passa trionfalmente ai quarti di Champions. 4 gol dello sloveno (2 su rigore). Il tecnico: "Quando l'emergenza finirà, faremo una grande festa". Maglietta celebrativa per la città: "Bergamo #Molamia, è per te".

Serie A - Poco sotto l'apertura del quotidiano spazio al nostro campionato con il titolo seguente: "Scudetto: finirà così!". L'obiettivo è finire il campionato, recuperando una giornata il 20 maggio e l'altra il 31 maggio. La prima ipotesi alternativa: assegnazione del titolo tramite playoff. Playout per la retrocessione. La seconda: cristallizzazione della classifica e assegnazione del titolo in base alla classifica attuale. La terza: non assegnazione dello scudetto e comunicazione all'Uefa dei club qualificati alle Coppe.