L'apertura di Tuttosport sull'Atalanta: "Storico: Dea in Champions"

© foto di Alessio Del Lungo

"Storico: Dea in Champions". Questa l'apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sull'Atalanta. I nerazzurri ribaltano il Sassuolo (3-1) e chiudono al terzo posto: mai così in alto. L'Inter soffre contro un grande Empoli - si legge - ma raggiunge l'obiettivo. Toscani in Serie B. Al Milan non basta il 3-2 sulla SPAL: È Europa League, in attesa della sentenza UEFA per le violazioni del FPF.

Panchina Juventus - "Juve e Sarri, che finale!". Questo il titolo che Tuttosport dedica in taglio alto ai bianconeri. L'era di Allegri si chiude con la sconfitta di Marassi: 2-0. E ora scatta la settimana decisiva per il nuovo allenatore. Mercoledì Chelsea-Arsenal per l'Europa League, poi - si legge - il vertice tra il tecnico ed i Blues.

Mercato Torino - Il giornale di stamani dedica spazio, nel taglio basso della prima pagina, ai granata con le parole di Urbano Cairo: "Aina e tre colpi". La squadra di Mazzarri chiude nel migliore dei modi: 3-1 alla Lazio e commovente festa per l'addio di Moretti. Intanto il presidente annuncia il riscatto del terzino e dice sì all'allenatore sui rinforzi.

Serie A - "Fiorentina-Genoa è pari salvezza". Si parla anche di viola e rossoblù nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport con un riferimento allo scialbo 0-0 del Franchi dove la tensione e la paura di perdere hanno vinto sulla voglia di vincere.