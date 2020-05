L'apertura di Tuttosport sull'attaccante della Juventus: "Higuain, Higuaout"

"Higuain, Higuaout". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sull'attaccante della Juventus. Da oggi - si legge - i bianconeri sono al completo: tutti negativi ai test. La quarantena è finita anche per Rabiot ed il Pipita, sospeso fra presente e futuro: anche gli Stati Uniti all'orizzonte oltre al River Plate e alla Premier League. Stasera in Bundesliga intanto c'è il derby di Berlino.

Calcio - Spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano stamane alle questioni relative alla ripartenza del mondo del pallone. Questo il titolo: "Cairo rema contro e la Serie C piomba nel caos". Il presidente del Torino perplesso sulla ripresa: "Vedo troppi rischi". Lega Pro in rivolta: ipotesi sciopero. I medici: "Impossibile giocare". Lettera di Gravina ai club, ma l'AIC è furiosa: "Ai calciatori un solo stipendio in 5 mesi e mezzo".

San Siro - Nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina c'è spazio per lo stadio di Milano con questo titolo che riporta la presa di posizione della Soprintendenza: "Demolitelo: non ha valore culturale". Autentico - si legge - oltraggio alla storia del calcio, ad un tempio del mondo del pallone. Il Consiglio Comunale del capoluogo lombardo dovrà presto pronunciarsi.

Ermanno Eandi - "Addio anima candida, il Toro lo piange". Questo il titolo nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano di stamattina. Poeta, giornalista e scrittore con la passione granata che è venuto a mancare a 56 anni. Il suo sito internet si presentava così: "Spera di volare lontano dal mondo ottuso del quotidiano per sempre, godendo del non essere, amando chi lo ama".

22 maggio - Data speciale quella di oggi ed il titolo del giornale è inequivocabile nel taglio laterale della prima pagina stamane: "Il giorno della Champions". Le italiane hanno trionfato infatti ben tre volte: il Milan nel '63 contro il Benfica, la Juventus nel '96 contro l'Ajax e l'Inter nel 2010 contro il Bayern Monaco.