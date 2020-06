L'apertura di Tuttosport sulla Coppa Italia: "Trionfo Napoli! Disastro Sarri"

"Trionfo Napoli! Disastro Sarri". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina su Napoli-Juventus. Bianconeri deludenti e quasi mai pericolosi. Gattuso conquista con pieno merito la Coppa Italia 4-2 ai calci di rigore: Dybala e Danilo sbagliano, Milik non fallisce il colpo vincente. Si tratta del secondo obiettivo stagionale mancato dalla squadra di Sarri.

Champions League e Europa League - "Coppe europee, le date e le sedi". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio laterale della prima pagina dell'edizione odierna. La UEFA ha deciso che si giocheranno entrambe le competizioni ad agosto con quella più prestigiosa che avrà luogo in Portogallo, mentre l'altra (in parte almeno) in Germania.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina con il titolo seguente: "Anche Belotti tirerà le punizioni". Il tecnico Longo, per la prossima stagione, ha scelto di affidarsi anche al suo capitano per questo tipo di soluzione che può diventare importante.

Milan - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo ai rossoneri: "Per Jovic partita l'offerta". La dirigenza ha messo nel mirino l'attaccante serbo del Real Madrid e ha impostato l'offensiva: prestito e poi riscatto fissato a 35 milioni di euro.