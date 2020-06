L'apertura di Tuttosport sulla Dea e la Juve: "Immensa Atalanta" e "Arthur perché sì"

"Immensa Atalanta" e "Arthur perché sì". Questi i titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport sui nerazzurri e la trattativa tra Juventus e Barcellona. La Dea rimonta in modo strepitoso contro la Lazio da 0-2 a 3-2 e fa scivolare i biancocelesti a -4 dai bianconeri che nel frattempo pensano ad uno scambio tra il centrocampista blaugrana e Pjanic per consentire a Sarri di mettere Bentancur in cabina di regia.

Inter - "Sassuolissimo! Ma i nerazzurri sono pazzi". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio alto della prima pagina questa mattina alla squadra di Conte. Fantastica prova degli emiliani a San Siro (3-3): agguantano l'Inter nel finale. Furia Conte, a -8 da Sarri: "Troppi errori, ci siamo buttati via".

Torino - Il giornale dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio ai granata questa mattina con le parole di Urbano Cairo: "Tifo Napoli, non vendo Belotti". Dopo la vittoria della sua squadra il presidente parla chiaro: "Ho rifiutato grosse cifre e non me ne pento".