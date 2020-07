L'apertura di Tuttosport sulla Joya: "Dybala, sì!"

vedi letture

"Dybala, sì!". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport in riferimento alla Joya: "Juve, via alla missione Chamions: la Joya ottimista sul recupero. Domani contro la Roma con la nuova maglia. Stasera Psg-Lione per la coppa di Lega francese: Sarri e Gasp spettatori interessati".

Cairo, non puoi più nasconderti! - Spazio in taglio alto ad un esclusiva del quotidiano: una prova via mail inviata al presidente del Torino da parte degli acquirenti: "Il documento in cui si chiede un incontro è stato spedito due volte al presidente del Toro. Il capofila dei 5 candidati acquirenti ora deve impegnare 200 milioni sul fondo lussemburghese creato ad hoc. Lettera d'intenti dagli emirati arabi uniti".