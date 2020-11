L'apertura di Tuttosport sulla Juve: "Capitan Ronaldo"

"Capitan Ronaldo" è il titolo che campeggia al centro dell'apertura odierna di Tuttosport. CR7, fa notare il quotidiano, ritrova lo Stadium due mesi dopo. Viste le assenze di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, domani sera contro il Cagliari l'asso portoghese sarà ancora di più il leader della Juventus.

Inter-Torino - "Missione Lukaku, Belotti da record", si legge invece in taglio alto. Domenica c'è Inter-Toro con la sfida tra i due bomber, protagonisti in questi giorni anche in nazionale. "Il belga - scrive il quotidiano - vuole rigenerare Eriksen, il Gallo è alla duecentesima in granata e a 2 gol da quota 100".

Atalanta, City e Serie A - Intervista esclusiva a Lammers che il quotidiano introduce con questo titolo di spalla: "Cara Atalanta, ti stupirò". Spazio poco più sotto al rinnovo con il Manchester City di Pep Guardiola, e al verdetto unanime della Lega: "Serie A nel futuro: arriva l'ok ai fondi, entrano 1,7 miliardi", si legge.