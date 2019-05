L'apertura di Tuttosport sulla Juve: "Doppio colpo"

L'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport è dedicata alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini: "Pazzesca Atalanta!", è il titolo del giornale. Viene così celebrato lo splendido momento della formazione orobica, reduce dal successo in casa della Lazio che lancia i nerazzurri verso la Champions League. Tanto entusiasmo anche in quel di Bergamo: quattromila tifosi hanno accolto la squadra al ritorno, portandola in trionfo.

"Doppio colpo" - Si parla anche di mercato e in particolare di Juventus, con due obiettivi di mercato dei bianconeri in prima pagina. Paul Pogba rappresenterebbe infatti un più che gradito ritorno: il giocatore potrebbe lasciare Manchester visto che i Red Devils non sono riusciti a conquistare l'accesso alla Champions. La Juventus è in pole position. La Vecchia Signora segue un altro centrocampista francese, Adrien Rabiot: anche per lui sarebbero giorni decisivi.

Belotti 2022! - Spazio anche al calciomercato in casa Torino, con un retroscena clamoroso rivelato da Tuttosport. L'attaccante Andrea Belotti, infatti, ha prolungato di un altro anno il suo contratto con i granata: il nuovo accordo scadrà nel giugno 2022. Bellissima notizia per i tifosi, che, con la squadra a caccia dell'Europa, potranno contare ancora sul loro centravanti.