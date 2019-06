L'apertura di Tuttosport sulla Juve: "Koulibaly per Sarri"

© foto di Alessio Del Lungo

"Koulibaly per Sarri". Questo il ittolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sul mercato della Juventus. Il tecnico ex Napoli, che mercoledì avrà l'incontro decisivo con i bianconeri, può essere determinante in una trattativa che si annuncia molto complicata. Per la difesa del futuro intanto - si legge - colpo in Serbia: Paratici ha in mano il gigante Pavlovic.

Mercato Toro - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano quest'oggi c'è spazio per il Torino con le parole dell'ex Rolando Bianchi: "Prendi questi quattro". Nel frattempo arrivano conferme su Gagliardini, ma Cairo respinge l'Inter per Izzo. Aina blindato fino al 2023, pressing per Mario Rui e l'ex bomber consiglia: "De Paul, Verdi, Lazzari e Grassi sono i rinforzi perfetti per il salto di qualità".

Rivoluzione Milan - Cambia tutto nella società rossonera che in queste ore calde sta decidendo come cambiare il suo assetto in vista del prossimo anno. Questo il titolo che gli dedica Tuttosport in taglio laterale: "Maldini, Giampaolo, UEFA: qui si fa il Milan".

Mondiale Under 20 - L'Italia del ct Nicolato batte per 1-0 la Polonia e il giornale in edicola questa mattina dedica agli azzurrini uno spazio in taglio laterale con il titolo: "Pinamonti, vai Italia! Ai quarti col cucchiaio". Il gol decisivo è infatti stato segnato dal dischetto con un tocco sotto del capitano della Nazionale.

Playoff Serie B - "Spettacolo da A. Bentornato Verona". Sempre in taglio laterale trova spazio l'impresa dei gialloblù che battono 3-0 il Cittadella ribaltando l'andata ed ottenendo la qualificazione alla massima serie.