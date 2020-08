L'apertura di Tuttosport sulla Juve: "Pirlo studia da Sarri"

vedi letture

L'apertura odierna di Tuttosport è dedicata al ritorno in orbita bianconera di Andrea Pirlo: "Pirlo studia da Sarri", titola il noto quotidiano. Agnelli progetta un futuro in prima squadra per il nuovo tecnico della Juventus Under 23: "In Europa abbiamo esempi di grandissimi che hanno seguito questo percorso". Stasera festa Scudetto contro la Roma: occhi su Zaniolo, CR7 a riposo.

Cairo si oppone - "Console-Cairo, muro contro muro". In taglio alto il quotidiano riprende gli ultimi sviluppi riguardanti il futuro societario del Torino. Chiamato dal consulente dei candidati acquirenti, il patron del Toro non ha risposto: "Non incontro nessuno". Il presidente del Torino alza ulteriormente il muro: "Il club non è in vendita, non tratto, lo ribadisco". E sui social si scatena la rabbia dei tifosi, al di là delle perplessità sugli investitori che hanno manifestato il loro interesse per il club.

Chi dietro ai bianconeri? - Di spalla Tuttosport dedica spazio alla volata per il secondo posto: "Spareggio Dea-Inter, e la Lazio spera", si legge. La squadra di Antonio Conte sfida l'Atalanta per blindare il secondo posto. In lizza c'è anche la Lazio, attesa dall'impegno altrettanto complicato contro un Napoli ormai privo di obiettivi.