L'apertura di Tuttosport sulla Juve: "Pogba chiama Sarri"

Prima pagina di Tuttosport dedicata alla Juventus: "Pogba chiama Sarri" si legge, con il ritorno del centrocampista francese che è una probabile eventualità. La volontà del calciatore è chiara ed è quella di un ritorno a Torino. Intanto il nuovo tecnico promette: "Aiuterò CR7 a raggiungere nuovi record".

Conte, boom a San Siro - Sguardo anche sull'Inter, con il ritrovato entusiasmo della tifoseria nerazzurra certificato anche dai numeri: ben 35mila abbonati. Molti sognano una possibile candidatura dell'Inter al ruolo di anti-Juve: i tifosi ci credono.

Toro, piano-Cutrone - Taglio basso anche per il Torino, alla ricerca di rinforzi sul mercato. I granata stanno infatti valutando la giusta strategia per arrivare a Patrick Cutrone, che potrebbe essere in uscita dal Milan. Intanto è stato effettuato il controriscatto di Kevin Bonifazi, lo scorso anno alla SPAL e uno dei difensori più promettenti della Serie A.