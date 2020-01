L'apertura di Tuttosport sulla Juve: "Ronaldo Real. De Ligt, la verità"

"Ronaldo real" e "De Ligt, la verità". Sono questi i due titoli con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport, in riferimento ai bianconeri: "CR7 ha lo stesso rendimento delle ultime due stagioni di Madrid, chiuse con la conquista della Champions. L'olandese ha accettato senza problemi la panchina per gestire con calma i problemi all'adduttore e alla spalla".

Barrow, braccio di ferro Toro-Bologna - Spazio in taglio basso alle pretendenti per Musa Barrow: "In attesa della sfida di campionato, si scalda il duello per l'attaccante dell'Atalanta. Oggi vertice con la Spal: in ballo Bonifazi, Meitè e Kurtic, a un passo dal Parma".

Sprint Inter, c'è Young per la fascia - Spazio in taglio basso anche al possibile primo acquisto dei nerazzrurri. L'Inter avrebbe individuato nell'esterno dello United il primo rinforzo da regalare ad Antonio Conte.