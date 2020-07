L'apertura di Tuttosport sulla Juve: "Scudetto in mano"

"Scudetto in mano". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento alla Juventus: "Dopo la Lazio anche l'Inter ko. Juve sempre più in fuga: i nerazzurri si fanno rimontare dal Bologna (in dieci) di Juwara e Barrow. Ora Sarri è a +7 su Inzaghi e +11 su Conte che ammette: "Siamo tutti in discussione". Dybala, Bentancur, Cuadrado le chiavi della svolta bianconera. Mercato: Paratici in pressing su Jorginho".

Atalanta, ottava sinfonia e centesimo gol! Terzo posto a -1 - Spazio in taglio laterale alla squadra di Gasperini che centra l'ottava vittoria consecutiva conquistando i tre punti nella dura trasferta di Cagliari.