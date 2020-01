"Super Dea, che regalo alla Juventus!". Una grande Atalanta ferma l'Inter (1-1) nel posticipo del sabato di Serie A e Tuttosport, questa mattina, dedica spazio già in prima pagina all'imperdibile occasione dei bianconeri. Vincendo il big match in trasferta di stasera con la Roma, Cristiano Ronaldo e compagni potranno infatti staccare in vetta i nerazzurri di due punti. "Stasera Sarri può sorpassare Conte e diventare campione d'inverno", sentenzia il quotidiano torinese.