L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "3 assi per la Coppa"

"3 assi per la Coppa". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina sulla Juventus. Sarri, per la semifinale di ritorno contro il Milan in Coppa Italia, prepara il tridente con Cristiano Ronaldo, Dybala e Douglas Costa. E CR7 scopre i tacchetti del rugby.

Milan - "Mi rivuoi?". Questo il titolo che il quotidiano utilizza sui rossoneri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano stamani ed in particolar modo su Thiago Silva, grande ex, pronto a tornare a Milano. Il Paris Saint Germain invece punta su Donnarumma e Bennacer per cercare di rinforzarsi.

Atalanta - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Gasp ha preso il Covid a Valencia". Notizia esclusiva da parte del quotidiano che rivela come il tecnico dei bergamaschi sia stato colpito dal virus durante il periodo in cui stava giocandosi l'accesso ai quarti di Champions League.

Torino - Spazio per i granata nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano questa mattina con le parole di Cristian Ansaldi: "Io resto". I tifosi sono euforici per le dichiarazioni dell'ex giocatore dell'Inter che andrà dunque a rappresentare una di quelle certezze su cui costruire la squadra dell'anno prossimo.