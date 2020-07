L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "4-1, senza pietà!"

"4-1, senza pietà!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus ha travolto il Torino per 4-1 nel derby della Mole volando a +7 sulla Lazio che nel match delle 21.45 è stata a sua volta battuta dal Milan all'Olimpico. A segno per i bianconeri Dybala, Cuadrado, Ronaldo e un autogol di Djidji mentre per i granata aveva accorciato le distanze momentaneamente Belotti su rigore.

Cade la Lazio - I biancocelesti di Inzaghi perdono forse l'ultimo treno per agganciare la prima piazza rappresentata proprio dalla Juve. All'Olimpico trionfa il Milan di Pioli con i gol di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic. Questo il titolo del quotidiano a riguardo: "Milan, la grande bellezza".

Mercato Inter - Spazio anche al mercato in taglio basso con l'Inter che sarebbe intenzionata ad acquistare l'esterno del Chelsea Emerson Palmieri per la prossima stagione. Questo il titolo: "L'affare Emerson riavvicina Lautaro".