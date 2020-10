L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Agnelli contro tutti!"

"Agnelli contro tutti!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sulla Juventus. All'assemblea degli azionisti il presidente annuncia più poteri per Paratici e la promozione di Cherubini. Poi va alla carica: "C'è chi aspetta di vederci perdere. Noi siamo abituati a vivere accerchiati. Spadafora? Ronaldo non ha violato le regole. Sarri? Non si è creata la giusta alchimia".

Torino - Il quotidiano dedica nel taglio laterale della prima pagina in edicola questa mattina uno spazio ai granata con questo titolo: "Gojak macchina da gol per Belotti". Intervista a chi conosce davvero bene il 23enne in prestito dalla Dinamo Zagabria. Potrebbe rivelarsi fondamentale per gli equilibri della squadra di Giampaolo.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina in edicola quest'oggi con il titolo seguente: "Lukaku spaventa il Milan". Il belga è rientrato nella notte con un volo privato dopo i 2 gol in Nazionale: "Inter da scudetto". Ma Sanchez preoccupa. Pioli punta su super Calhanoglu.