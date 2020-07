L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Attacco alla storia"

"Attacco alla storia". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sulla Juventus. Se i bianconeri vincono a Udine è scudetto: primo match ball per il nono titolo consecutivo. E Cristiano Ronaldo va a caccia di un gol per diventare il quinto bomber di sempre.

Serie A - Spazio per il nostro campionato nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Zaza salva il Toro. Grande viola, resa Inter". I granata - si legge - pareggiano con l'Hellas Verona ed allontanano l'incubo Serie B. L'Atalanta resta al secondo posto in classifica in virtù dello 0-0 dei nerazzurri.